Цена нефти для белорусских НПЗ возросла на треть

Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ.



Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, интервью которого опубликовано в пятницу в журнале "Вестник Белнефтехима".

"В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до 66,3 доллара за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже 69 долларов за баррель, - сказал А.Бунаков. - С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года".

По его словам, в результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту.

А.Бунаков отметил, что по результатам заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 5-6 декабря в Вене страны - участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки, а сокращение предложения всегда ведет к росту цены на нефть.

В настоящее время Беларусь и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве.

Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 400 млн долларов, в 2020 году - столько же. При цене на нефть 70 долларов за баррель в течение шести лет потери составят около 10 млрд долларов. В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в 60 долларов за баррель.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны переработать 24 млн тонн российской нефти в 2020 году, а железная дорога страны готова обеспечить перевозку всего объема произведенного топлива, сообщил А.Бунаков.

"Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн тонн в год - по 12 млн тонн на каждом НПЗ", - заявил он.

По словам зампредседателя концерна, в I квартале 2020 года белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" готов переработать 3 млн тонн, Мозырский НПЗ - 2,9 млн тонн.

"В 2015 году на наши заводы было поставлено 23,5 млн тонн нефти. У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер - Белорусская железная дорога - готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов", - сказал Бунаков. По его словам, направления продаж нефтепродуктов определяются с учетом логистики поставок и других условий реализации.

"Белнефтехим" 11 декабря сообщил, что получил документы, касающиеся баланса поставок нефти из России в республику на 2020 год, которые составят 24 млн тонн. При этом в концерне пояснили, что этот баланс может быть скорректирован.

Что касается цены на моторное топливо в Беларуси, она остается на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. А.Бунаков отметил, что близлежащие европейские рынки в течение года под воздействием роста котировок на нефть провели коррекцию цен на 2-7%. "Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках, - сказал А.Бунаков. - Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей".

В Беларуси с начала года 27 раз менялись цены на автомобильное топливо. В основном они увеличивались на 1 копейку. В последний раз топливо дорожало 15 декабря. В частности 1 литр бензина АИ-95-К5-Евро составил 1,72 рубля (0,82 доллара), бензина АИ-92-К5-Евро - 1,62 рубля (0,78 доллара). "Белнефтехим" объяснял это необходимостью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья. В начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок значительно повышать цены на топливо нет, возможно лишь "плавное повышение".