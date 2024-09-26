Бельгия призвала Евросоюз запретить поставки СПГ из России

Бельгия предложила Евросоюзу расширить санкции в отношении России и запретить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из страны.

Бельгия предложила Евросоюзу расширить санкции в отношении России и запретить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из страны.

Как передает Report, об этом изданию The Financial Times заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

"Российский газ поступает в Бельгию. Я тщательно изучила этот вопрос, и газовое законодательство здесь не поможет. Нам нужен общеевропейский подход", - сказала она, отметив, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты, если весь блок не введет санкции.

По ее словам, запрет российским компаниям использовать инфраструктуру ЕС, который был введен в декабре 2023 года, не дает оснований для сокращения числа контрактов. Она уточнила, что Россия продолжает использовать в том числе бельгийский порт Зебрюгге для реэкспорта в третьи страны.