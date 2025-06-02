Бельгийская компания заинтересована в участии в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Бельгийская компания заинтересована в участии в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Бельгийская компания Sarens заинтересована в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил менеджер компании по стране Эльнур Бекиров на полях Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что компания, начавшая деятельность в Азербайджане относительно недавно, поставила своей целью участие в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Наша компания занимается арендой подъемного оборудования или участием в крупных проектах, где используется это оборудование. В настоящее время 10 наших кранов используются в проекте компании ACWA Power в Гобустане. Два из них грузоподъемностью 800 тонн. Мы намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, однако на данный момент конкретных договоренностей по этому поводу не достигнуто. Наша компания также производит краны грузоподъемностью 12 тыс. тонн. То есть производимое нами подъемное оборудование используется в крупных проектах - строительстве заводов, фабрик, станций, сооружении туннелей", - подчеркнул Бекиров.