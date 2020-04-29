Беларусь закупила первую партию саудовской нефти

Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии, объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде.

Как передает Report, об этом заявил "БЕЛТА" в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти (от Саудовской Аравии, который купила Беларусь). Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем – 80 тысяч тонн. Продавец – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", - сказал Тищенко.

Также, по его словам, в вопросах других возможных закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии "подскажет рынок".

Как сообщалось, Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн тонны нефти, работа с альтернативными источниками продолжится. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

В апреле Беларусь получила около 2 млн тонн нефти. Из них 1,56 млн тонн - это российские поставки трубопроводным железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча.

В апреле поставки в Беларусь возобновили крупные российские нефтяные компании. Кроме того, в апреле для Мозырского НПЗ через порт Одессы была поставлена партия азербайджанской нефти, для ОАО "Нафтан" - партия норвежской нефти с перевалкой в Клайпедском порту. Оба танкера - по 85 тыс. тонн.