Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Беларусь временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим".

"Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы", - отметили в концерне.

Агентство БелТА сообщает, что при этом "Белнефтехим" готов обеспечить белорусский рынок автотопливом в полном объеме.