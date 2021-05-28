Беларусь возобновит обсуждение с Казахстаном поставки нефти и нефтепродуктов

Минск предлагает Нур-Султану вернуться к обсуждению соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана.

Минск предлагает Нур-Султану вернуться к обсуждению соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Хотели бы знать позицию Казахстана. Если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению», — заявил он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Минске.

Головченко добавил, что «если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо тема эта не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить… для того, чтобы мы внесли ясность в отношении формирования наших балансов поставок на следующий год».

Напомним, что в начале февраля 2020 года в белорусском правительстве заявляли, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано «в самое ближайшее время». В Совмине отмечали, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках казахстанской нефти, что позволит максимально приблизить ее стоимость к стоимости российского сырья.

В ноябре прошлого года Казахстан заявил о своей готовности поставлять нефть Республике Беларусь по трубе. При этом проект межправительственного соглашения предусматривал, что сырье исключительно для внутреннего рынка Минск будет получать беспошлинно.

В третьей декаде 2020 года договор о поставках казахстанской нефти в Беларусь был согласован сторонами. Однако данных о его подписании и поставках сырья из Казахстана на НПЗ республики не поступало.

Беларусь стремится снизить свою зависимость от поставок российской нефти на свои НПЗ. В рамках программы диверсификации Минск импортировал в прошлом году сырье из Норвегии, Саудовской Аравии и США через литовский порт «Клайпеда». Это сырье доставлялось по железной дороге на Новополоцкий НПЗ («Нафтан»).

Поставки нефти из Азербайджана осуществляются через украинские порты «Одесса» и «Южный». После обработки в портах сырье доставлялось железнодорожным транспортом и по трубопроводу «Одесса–Броды» на Мозырский НПЗ.