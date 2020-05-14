Беларусь видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал несправедливыми цены поставляемого в республику российского природного газа. Он не доволен тем, что ФРГ получает газ дешевле 70 долларов США, а Беларуси — за 127 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов США: 65–68 долларов США, но никак не за 127 долларов США, как для Беларуси... Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов США, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов США, как для Беларуси»,— сказал А.Лукашенко премьер-министру Сергею Румасу.

А.Лукашенко спросил у премьера, на что Беларусь может «рассчитывать в будущем». «Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси»,— сказал президент.

Александр Лукашенко не первый раз называет несправедливой цену на российский газ. В начале апреля президент заявил, что при нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40–45 долларов США за 1 тыс. кубометров с учетом логистики.

Как сообщил журналистам премьер-министр по итогам доклада президенту, Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов США по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал премьер-министр, слова которого приводит "БелТА".

При этом он подчеркнул, что Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цене на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов. "Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки - то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", - уточнил премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет 80 долларов США (по контракту с Россией Беларусь должна платить 127 долларов США за тыс.куб.м).

По словам С. Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. "Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год, - сказал премьер. - Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной".

Руководитель правительства признал, что в целом вести переговорный процесс в дистанционном режиме несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь. Например, недавнее заседание Совета министров проходило также дистанционно.

С.Румас также упомянул, что ранее были запланированы его переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, однако их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги. Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время.