Беларусь в прошлом году платила за 1000 кубометров российского газа 107 долларов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Беларусь в 2016 году платила за российский газ по 107 долларов за тысячу кубов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Сто семь… не 132 (доллара), а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили - если исходить из цены в 132 доллара - 550 миллионов долларов", - сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

Напомним, нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.