Беларусь увеличила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Правительство Беларуси утвердило новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik.by, об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования.

Сейчас услуги по транспортировке и транзиту российской нефти оказывают ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

В министерстве подчеркивают, что установленные тарифы полностью соответствуют двусторонним соглашениям, которые Беларусь и Россия пописали в 2010 году. Соответствующий пакет документов регламентирует работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

Исходя из утвержденного механизма услуги по транспортировке нефти по трубопроводам подорожают в 2019 году на 7,6%. Новые тарифы начнут применяться с 1 февраля текущего года.