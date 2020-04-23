Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики по маршрутному направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в четверг.

"В целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши постановлением МАРТ от 14 апреля 2020 года № 29 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 января 2020 года № 6" предусматривается установление тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, по маршрутному направлению "Адамова Застава-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", - сказано в сообщении МАРТ .

Согласно опубликованному в четверг на Национальном правовом портале постановлению, в частности, тариф на услуги по транспортировке нефти составит 8,58 белорусского рубля (259,25 российского рубля) за тонну нефти нетто без НДС, а при расчетах в иностранной валюте тариф составляет 3,56 евро.

Напомним , что с 1 февраля Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%. В частности, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси, по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава составляет 365,37 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), Унеча (Высокое) - Броды - 156,93 российского рубля (без НДС).

Ранее Беларусь заявляла о заинтересованности в реверсных поставках нефти с Польшей на фоне разногласий с российской стороной по поставкам сырья. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что импорт нефти из России планируется снизить, а также, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба". В конце февраля польский оператор "Дружбы" компания PERN заявила о возможности прокачки нефти из Польши на территорию Беларуси.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляла только НК группы "Сафмар", поэтому страна начала искать альтернативные поставки, в частности покупать танкерную нефть у поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

Нефтеперекачивающая станция Адамова Застава размещена на линейной части магистрального нефтепровода "Дружба" в непосредственной близости к границе с Беларусью.