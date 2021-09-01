Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, это предусмотрено постановлением Совета министров РБ от 30 августа 2021 года.

Ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — 64,6 доллара США за тонну (ранее — 67,8 доллара США), прямогонный бензин — 35,5 доллара США за тонну (ранее — 37,2 доллара США), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — 19,3 доллара США за тонну (ранее — 20,3 доллара США).

Напомним, что с 1 сентября была снижена пошлина на экспорт нефти и нефтепродуктов из России: пошлина на нефть снизилась до 64,6 долларов США за тонну (ранее - 67,8 доллара США), на светлые нефтепродукты и масла - 19,3 доллара США (ранее -20,3 доллара США), на темные — до 64,6 доллара США (ранее - 67,8 доллара США), на экспорт товарного бензина - до 19,3 доллара США, прямогонного (нафта) — до 35,5 доллара США (ранее - 37,2 доллара США).

При этом экспортная пошлина на СУГ была увеличена до 69,90 доллара США за тонну (ранее - 55,9 долларов США).