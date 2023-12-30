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Беларусь с 2024 года обнулит ставки пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов

Беларусь с 2024 года обнулит ставки пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов Беларусь с 1 января 2024 года обнулит ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.
Энергетика
30 декабря 2023 г. 16:09
Беларусь с 2024 года обнулит ставки пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов

Беларусь с 1 января 2024 года обнулит ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь <...> "Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти" изложить в новой редакции <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - говорится в документе, в приложении к которому указан нулевой размер ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В 2018 году Россия приняла решение о проведении налогового маневра, который предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых. При этом цена сырья возрастает. Россия компенсировала убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но белорусские НПЗ льгот не получали, и цена нефти для Минска увеличивалась до уровня мировой, что делало невыгодным реэкспорт нефтепродуктов. Урегулировать вопрос компенсации Минску за налоговый маневр удалось в июле 2021 года в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В начале ноября 2023 года министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что по итогам года Минск планирует получить от Москвы в качестве компенсации налогового маневра в общей сложности 1,3 млрд рублей. Ранее, представляя в парламенте страны проект бюджета на 2024 год, Селиверстов проинформировал, что Беларусь планирует в будущем году получить от РФ компенсацию нефтепроизводителям в размере 2,1 млрд рублей.

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