Беларусь рассчитывает на долгосрочные контракты по альтернативной нефти

Правительство Беларуси рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"По финансовым условиям каждая поставка очень тщательно прорабатывается. Надеюсь, что когда мы решим все технические проблемы, то сможем из тех вариантов, которые у нас сегодня есть, выбрать наиболее оптимальные и договориться уже о долгосрочных контрактах", - сказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что в условиях низкой цены на нефть потери Беларуси от налогового маневра в РФ в абсолютном выражении уже не такие большие, как при стоимости барреля 60 долларов США. "Но тем не менее тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - подчеркнул он.

Первый вице-премьер обратил внимание, что спотовые закупки, которые шли на протяжении четырех месяцев, по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов. Кроме того, есть технический момент, связанный с адаптацией нефтеперерабатывающих заводов к альтернативной нефти с точки зрения ее характеристик.

Отвечая на вопрос о поставках американской нефти, первый вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу. Он обратил внимание: работа по альтернативным поставкам ведется со всеми странами, в том числе с польскими коллегами - на уровне министров иностранных дел, министров финансов, "Белнефтехима" и организаций в составе концерна. Однако, по его словам, контактировать на уровне ведомств сейчас сложнее с учетом коронавирусных ограничений. "Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", - отметил Дмитрий Крутой.

Как сообщалось, в нынешнем году Беларусь закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы соответственно. 11 мая в Клайпедском порту ожидается первая партия нефти от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco - 80 тыс. тонн.