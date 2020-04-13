Беларусь просит Россию снизить цену на газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник на совещании, сообщает президентская пресс-служба.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов США, не выше 90 долларов США за 1 тыс. куб. м. А мы платим 127 долларов США. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?" - сказал Лукашенко.

Он высказал мнение, что некоторые СМИ и политики в мире целенаправленно муссируют тему пандемии, "хайпуют на этой теме". "Мы это не делали, - сказал Лукашенко. - Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены, это нас сегодня спасает".

Напомним, что 9 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что Беларусь инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Ранее Лукашенко заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около 40-45 долларов США за 1 тыс. куб. м, а не 127 долларов США за 1 тыс. куб. м, как было обговорено ранее.

5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается, исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.