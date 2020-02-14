Лукашенко: Беларусь будет закупать нефть в других странах даже по ценам выше российских

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА"Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской", - приводит слова Лукашенко. Данное заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область.Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" – передал Лукашенко слова российского коллеги.

Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".