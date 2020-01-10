Беларусь приостановила экспорт нефти для загрузки своих НПЗ

Госкомпания «Белоруснефть» приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Беларуси, чтобы загрузить собственные НПЗ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 млн тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

В настоящее время Белоруссия экспортирует добываемую в стране нефть, а для нефтеперерабатывающих предприятий импортирует российское сырье. Всего за год было добыто в стране 1,670 млн тонн нефти. За первые 10 месяцев Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти, а добыто за 9 месяцев 1,262 млн тонн нефти.

Напомним, что поставки нефти из России в Беларусь были приостановлены с начала года, так как стороны не смогли заключить договор на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти сохраняется. В Минске заявили о намерении искать альтернативные маршруты поставок сырья. Беларусь просит снизить на 10 долларов контрактную цену на нефть. С 4 января прокачка нефти из России на белорусские НПЗ была восстановлена. Половину потребностей страны обеспечат компании «Русснефть» и «Нефтиса» Михаила Гуцериева.