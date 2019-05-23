Беларусь предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать переговоры.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - сказал президент.