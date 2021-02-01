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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись с 1 января
Энергетика
1 февраля 2021 г. 10:14
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до 43,8 доллара США за 1 тонну (ранее - 38,7 доллара США), прямогонный бензин - до 24 доллара США за 1 тонну (ранее - 21,2 доллара США), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до 13,1 доллара США за 1 тонну (ранее - 11,6 доллара США).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись с 1 января. Тогда они были снижены.

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