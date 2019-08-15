Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти через территорию страны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории страны с 1 сентября 2019 г. на 3,7%. Соответствующее постановление МАРТ официально опубликовано в четверг на национальном правовом портале

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, Россия и Беларусь договорились повысить тариф на прокачку нефти по территории Беларуси на 3,7% с 1 сентября до конца года, 1 января 2020 г. он также будет проиндексирован по существующим между двумя странами правилам.

"Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что "сокращение объемов транспортировки нефти во II квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба".