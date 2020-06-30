Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 29 июня 2020 года.

В пресс-службе правительства РБ сообщили, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 37,8 долларов США за 1 тонну (ранее было 8,3 доллара США). Пошлина на прямогонный бензин повышена с 4,5 до 20,7 долларов США за 1 тонну.

На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с 2,4 до 11,3 долларов США за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они также повышались.