Минск начал забирать технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ

Беларусь начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.Комментируя возможность негативного влияния забора технологической нефти из трубопровода на транзит, он подчеркнул, что его не может быть. "Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на объеме прокачки нефти транзитом", - отметил собеседник. Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.Представитель концерна обратил внимание, что "Транснефть" уведомлена о происходящих на белорусском участке трубопровода мероприятиях по забору технологической нефти из не задействованных в транзите участков.