Беларусь ожидает прибытия танкера с американской нефтью

Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытия танкера с американской нефтью в Клайпеду до 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер вышел из порта Beaumont (в Техасе) 16 мая. Прибытие в Клайпеду ожидается до 5 июня", - сказал Александр Тищенко.

Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около полутора недель.

Как сообщалось, танкер доставит для Беларуси 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

Министр иностранных дел Владимир Макей заявлял, что поставка стала возможной по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.