Беларусь ожидает прибытия еще трех танкеров нефти до конца марта

Концерн "Белнефтехим" ожидает до конца марта прибытие в порт литовской Клайпеды еще трех танкеров с нефтью для Беларуси, закупленной у трейдеров, совокупным объемом около 250 тысяч тонн сырья.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко.

Ранее портал Delfi сообщил, что в ближайшее воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси, в этом месяце республика планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза."Мы подтверждаем информацию, в этом месяце ожидаем поставку в порт Клайпеды еще трех танкеров нефти, закупленной через трейдеров. Информацию по ним мы пока не детализируем. Общий объем составляет околотысяч тонн, каждый из танкеров в среднем –тысяч тонн", - сказал А.Тищенко.Напомним, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены сянваря, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. В начале года поставку стали осуществлять компании группы "Сафмар".февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В то же время на фоне отсутствия договоренности с российскими компаниями Беларусь начала искать альтернативные источники нефти. Так, в марте ожидается поставка 250 тысяч тонн нефти из Азербайджана через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды на ОАО "Мозырский НПЗ". Кроме того, сообщалось, что в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тысяч тонн нефти, закупленной через трейдеров.