Беларусь огласила потери из-за «грязной» российской нефти

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на 2,055 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год.

По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление. "К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами", - отметил он.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,055 млрд долларов США, - констатировал Владимир Макей. - Прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1,084 млрд долларов США, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере".

"Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 млрд долларов США и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 млн долларов США", - пояснил министр.