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Беларусь огласила цену на российский газ на 2020 год

Беларусь огласила цену на российский газ на 2020 год

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что правительство запланировало цену на российский газ в бюджете 2020 год на уровне прошлого года - 127 долларов за 1 тыс. куб. м. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил в среду журналистам.

"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития. Цена газа заложена на уровне текущего года", - сказал Ермолович.

По итогам первой половины 2019 года Беларусь заняла третье место по объемам закупки российского газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подвинула в рейтинге крупнейших клиентов «Газпрома» (его возглавляют Германия и Италия) Турцию. Согласно квартальной отчетности «Газпрома», в январе-июне этого года в Беларусь из России, в частности, было поставлено 10,138 млрд куб. м природного газа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прокачка российского газа в Беларусь несколько выросла (было 10,101 млрд куб.м.), но в целом физический экспорт российской монополии за этот период сократился.

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