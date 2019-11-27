Беларусь огласила цену на российский газ на 2020 год

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что правительство запланировало цену на российский газ в бюджете 2020 год на уровне прошлого года - 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил в среду журналистам.

"Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития. Цена газа заложена на уровне текущего года", - сказал Ермолович.

По итогам первой половины 2019 года Беларусь заняла третье место по объемам закупки российского газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подвинула в рейтинге крупнейших клиентов «Газпрома» (его возглавляют Германия и Италия) Турцию. Согласно квартальной отчетности «Газпрома», в январе-июне этого года в Беларусь из России, в частности, было поставлено 10,138 млрд куб. м природного газа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прокачка российского газа в Беларусь несколько выросла (было 10,101 млрд куб.м.), но в целом физический экспорт российской монополии за этот период сократился.