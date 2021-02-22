Беларусь обязалась использовать российские порты для экспорта нефтепродуктов

Речь идет о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах, в дальнейшем действие соглашения может быть продлено.

Согласно договору, нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом.

Ожидается, что первые белорусские внешнеторговые грузы будут перевезены через российские морские порты уже в марте, порты РФ заменят поставки белорусских нефтепродуктов через страны Балтии.

Напомним, что российский президент Владимир Путин еще с 2017 года пытался вынудить белорусские власти экспортировать продукцию НПЗ через российские порты.