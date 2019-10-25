Беларусь обсудит с Россией транзит казахстанской нефти

Минск проведет консультации с Москвой о возможном транзите казахстанской нефти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

"Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся", - сказал он.

По сообщению официального представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина агентству ТАСС, "Транснефть" пока не получала обращений относительно проведения консультаций по транзиту нефти из Казахстана в Беларусь.