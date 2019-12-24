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Беларусь готова искать альтернативу российскому газу

Беларусь не хочет реверсную закупку нефти через Польшу

Беларусь неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы республики остаются без ответа. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы". 

"Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте <...> А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего [РФ] валютного союза. На это у них [РФ] ответа нет", - сказал глава государства.

"Покупая газ, мы ищем доллары. Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем [к валютному союзу]", - предложил А. Лукашенко.

По его словам, "сегодня газа и нефти на мировом рынке - девать некуда". "Да, ваши нефть и газ пока дешевле, потому что у нас беспошлинная торговля", - признал белорусский президент. "Но вы всегда видите, что поставляете нам газ дешевле, чем Германии. Но мы с вами, как я образно говорю, вместе в одних окопах гнили", - добавил А.Лукашенко.

Он напомнил, что Россия является правопреемницей бывшего СССР. "Кто Чернобыльскую станцию строил? Не белорусы. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А 80% горя упало на нас", - констатировал А.Лукашенко. "Вы [Россия] сегодня за 10 долларов в цене на газ торгуетесь, а там люди дрова не могут сжигать в печи", - заявил президент Беларуси.

Беларусь не исключает реверсную закупку нефти через Польшу, но не хочет этого.

"Через Польшу, это самый дешевый маршрут, мне предлагают [осуществить реверс нефти]. Я могу взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле, с рынка в Гданьске, и по трубе завезти [в Беларусь] реверсом. У меня три трубы нефтепровода "Дружба". На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ, у нас два мощных НПЗ в этом году полностью закончили модернизацию, их глубина переработки как в Европе, у вас один такой завод только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба. Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн [тонн], у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60", - сказал он.

"Вы уже оценили это как угрозу, а я задаю вопрос: "Вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также привел в пример споры между Россией и Украиной по транзиту газа, которые, по его словам, обернулись необходимостью строительства многомиллиардных проектов - "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". "Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю", - сказал он.

"Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 долларов должна быть цена на газ? Да она не может быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. Мы не можем", - подчеркнул президент.

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