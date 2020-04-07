Президент Беларуси распорядился создать запасы нефти и топлива на непредвиденные случаи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить зависимости республики от "нефтяных игр" крупных держав.

Как передает Report со ссылкой на агентство БелТА, соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании с кабинетом министров.

"Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав, - отметил белорусский лидер. - Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой - наша политика".

Он заявил, что в стране должны быть созданы серьезные запасы нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. "На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья, как нефти, так и топлива, который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы", - сказал А.Лукашенко.