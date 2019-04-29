После скандала с грязной нефтью Минск ищет альтернативу импорту из РФ

В понедельник, 29 апреля, госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь из России все еще не пришла.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DW.

В российском сырье, поступающем в РБ и далее в Европу по южной ветке "Дружбы", 10 дней назад нашли хлорсодержащие органические соединения, которые разрушают оборудование для перекачки и переработки.

Минск терпит убытки от некачественной российской нефти (их оценили уже в 100 млн долларов) и намерен искать ей альтернативу. Насколько реалистична диверсификация Беларусью импорта "черного золота" и каковы ее возможные варианты, разбиралась DW.

Быстро переориентироваться на другие источники, констатируют опрошенные DW аналитики, невозможно, но диверсифицировать поставки в течение месяцев вполне реально. Белорусская нефтяная компания (БНК) заявила о планах начать импорт нефти не из России до конца 2019 года.

Бесперебойные ее поставки критически важны для Минска, так как нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия страны выпускают около 30% всей промышленной продукции. В год РБ экспортирует на сумму около 5,5 млрд долларов порядка 11 миллионов тонн нефтепродуктов, получаемых из российской нефти на двух местных НПЗ.

На данный момент единственным поставщиком сырой нефти в Беларусь на основе долгосрочных контрактов является Россия. Она, по мнению доктора геолого-минералогических наук Романа Айзберга, остается оптимальным вариантом по трем причинам: высокий уровень добычи нефтяного сырья в РФ, разветвленная система нефтепроводов, а также географическая близость по сравнению с другими источниками, откуда Беларусь уже пробовала импортировать нефть.

В моменты обострений отношений Минска и Москвы, связанных с поставками энергоносителей, Беларусь всякий раз предпринимает попытки диверсифицировать нефтяной импорт. Другой вопрос, делается ли это для действительного отказа от российской нефти или для того, чтобы добиться снижения цены на нее. Впрочем, последнее минский эксперт по нефтегазовому рынку Татьяна Маненок считает нормальной тактикой, дополнительным козырем в переговорах.

С мая 2010 года, напоминает Маненок, венесуэльскую нефть доставляли 2-3 танкерами в месяц в три порта - Одессу, эстонскую Муугу и литовскую Клайпеду, а далее в Беларусь по железной дороге. В октябре 2010 года благодаря хорошим личным отношениям президента Лукашенко и тогдашнего лидера Венесуэлы Чавеса был подписан контракт на закупку 30 млн т венесуэльской нефти в 2011-2013 годах (по 10 млн тонн ежегодно).

Однако, продолжает Маненок, после достигнутых с российскими компаниями договоренностей, оказавшихся более выгодными для Минска, из Венесуэлы поставили всего 1 млн тонн. Белорусские власти признали то, о чем их предупреждали специалисты: импортировать нефть из Венесуэлы дорого из-за огромного расстояния между странами.

Помимо этой попытки дважды имели место пробные поставки. В октябре 2016-го, по данным пресс-службы Одесского морского порта, в нем был разгружен танкер с 84,7 тысяч тонн азербайджанской нефти для Беларуси. А в 2017-м, по словам зампредседателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, две партии нефти пришли из Ирана - в общей сложности более 170 тысяч тонн. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, а оттуда по железной дороге на Мозырский НПЗ.

Планы БНК начать импорт нефти в Беларусь не из России уже в 2019 году Роман Айзберг оценивает как реальные.

На данный момент, по словам замгендиректора БНК Сергея Гриба, альтернативные поставщики нефти не определены, "все будет зависеть от цены". Возможными источниками он назвал Азербайджан, Саудовскую Аравию и Нигерию.

В первых двух случаях, говоря о логистике, Роман Айзберг считает целесообразным использовать украинские черноморские порты и далее доставлять нефть до Беларуси по железной дороге. Кстати, Баку уже отреагировал на планы Минска: посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов заявил 24 апреля, что его страна "готова оказать помощь, если Беларусь обратится по поводу покупки нефти".

Нефть из Нигерии можно поставлять танкерами в порты Балтики, в которых Беларусь намерена стать совладельцем или хозяином нефтяного терминала. А оттуда либо качать ее по трубопроводу до Новополоцкого НПЗ, либо везти по железной дороге. Кроме того, Роман Айзберг указывает, что теоретически возможны поставки нефти из Казахстана, но только в том случае, если Россия позволит воспользоваться для этого своей трубопроводной системой.

Перспектива договориться на выгодных для Минска условиях использования украинского порта и нефтепровода многократно возрастает, если Беларусь предложит поставки своих нефтепродуктов Киеву, полагает директор украинской "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

При этом, по его выражению, до 2024 года, пока не завершен налоговый маневр в РФ, альтернативные российским источники нефти для Беларуси "выглядят блекло". Однако, резюмирует Роман Айзберг, точная оценка экономической эффективности импорта нефти не из России возможна лишь при долгосрочных и регулярных поставках, чего до сих пор не было.