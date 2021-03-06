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Беларусь начала поставку нефтепродуктов через российские порты

Беларусь начала поставку нефтепродуктов через российские порты В морской порт Усть-Луга несколькими составами отправлено более 5 000 тонн белорусского бензина
Энергетика
6 марта 2021 г. 13:38
Беларусь начала поставку нефтепродуктов через российские порты

Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщает Минтранс России.

"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", в морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5 000 тонн белорусского бензина", — говорится в сообщении ведомства. Отправителем выступил ОАО "Мозырский НПЗ". Груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта. Вторая отправка с "Мозырского НПЗ" состоялась 6 марта — отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн. Груз будет перевален в АО "Петербургский нефтяной терминал", морской порт Санкт-Петербург.

РФ и Беларусь 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности, на Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Беларуси. Также в сентябре Александр Новак, тогда возглавлявший Минэнерго РФ, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков с портов Прибалтики на северо-западные российские (Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург).

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