Беларусь может закупать нефть в третьих странах

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Беларусь может перейти на закупки нефти в третьих странах, если Россия не компенсирует потери от налогового маневра.

Как сообщает Report со ссылкой на Kommersant, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, это чревато тем, что «чужая нефть» после переработки на белорусских НПЗ может попасть и на российский рынок.

"Налоговый маневр... мы переживем эти 400 млн долларов. Закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и купим нефть со стороны. Сегодня нефти - покупай сколько хочешь, дело в цене", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь скоро закончит модернизацию своих НПЗ и достигнет глубины переработки нефти 90–92%, как на европейских заводах.

"И кто от этого выиграет? Мы просто привезем... чужую нефть. России это надо — нет",— отметил Александр Лукашенко.

Напомним, Минск хочет компенсаций за реализацию нефтяного маневра в России (обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении НДПИ). Беларусь синхронизирует экспортные пошлины с Россией, поэтому доходы республики будут сокращаться. Налоговый маневр также приведет к удорожанию нефти для Беларуси.

С начала реализации налогового маневра в 2015 году Белоруссия уже потеряла 3,4 млрд доллара. Потери в 2019 году оцениваются в почти 400 млн долларов, до 2025-го — 10,6 млрд долларов.