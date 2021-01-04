Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты

Ранее сообщалось, что объем перенаправления поставок нефтепродуктов Беларуси из портов Литвы в Россию может составить 4–6 млн тонн

Россия и Беларусь могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта республики из Литвы в порты России уже в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК. Ранее он заявлял, что объем перенаправления поставок нефтепродуктов Беларуси из портов Литвы в Россию может составить 4–6 млн тонн.

«Вполне возможно, что и в 2021 году (белорусы) могут (поставить) уже часть объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже»,— сказал Новак.

Россия и Беларусь начали обсуждать перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию после заявлений литовской стороны по политической ситуации в Беларуси. 25 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить морской терминал в Ленинградской области.