Беларусь купила у Азербайджана еще 160 тыс тонн нефти

Речь идет о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light в ноябре-декабре

Беларусь в ноябре-декабре закупила 160 тысяч тонн нефти Azeri Light в рамках спотовой сделки.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



"В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light: ноябрь и декабрь - по 80 тысяч тонн", - сказал Тищенко, комментируя приостановку на сутки транзита российской нефти в направлении Венгрии и Словакии на участке Михалки - Броды из-за плановой прокачки нефти по нефтепроводу Одесса - Броды на Мозырский НПЗ.



Пресс-секретарь подчеркнул, что "при нынешних настройках использование легкой нефти – эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов".



Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ из-за ценовых разногласий в начале года с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса - Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде - по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.



Напомним, что с начала текущего года Минск закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии, США.