Беларусь изучает альтернативы поставкам российской нефти

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь изучит альтернативные России пути поставки нефти в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что сейчас рассматривается несколько вариантов.

По его словам, есть возможность поставки нефти через Украину: "Такая возможность есть. Мы ее когда-то использовали, когда Россия перестала поставлять нам нефть. Мы венесуэльскую нефть взяли и поставляли через Украину, по трубопроводу "Одесса-Броды", железнодорожным транспортом на нефтеперерабатывающие заводы. Просто на традиционно российский рынок придет другая нефть. Это надо России? Все-таки 25 млн. тонн мы перерабатываем и через нас на Запад идут по 60-80 млн. тонн российской нефти".

Отметим, что в начале октября Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Ираном о поставках нефти. Он отметил, что поручил правительству найти новые альтернативы поставок нефти и вернуться к старым из-за сокращения беспошлинных объемов поставок из России. Он отмечал, что есть договоренность о поставке нефти танкером через порт Одессы на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Это заявление было сделано на фоне нерешенных вопросов между Россией и Беларусью относительно объемов поставок нефти и стоимости газа.