Беларусь ищет альтернативные варианты поставки нефти

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

По его словам, Беларусь в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти.

«Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу) к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств", - сказал А.Лукашенко.