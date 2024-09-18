Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее

Беларусь и Россия проведут консультации по условиям поставки газа на следующий год.

Беларусь и Россия проведут консультации по условиям поставки газа на следующий год.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Мы уже подходим к консультациям по этому вопросу. Наша задача - за 2025 год сформировать тарифную, ценовую политику на последующий период, период 2025 года и позже", - сказал он.

Ранее цена за кубометр российского газа для Беларуси была согласована до 2025 года на уровне 128,5 долларов за тысячу кубометров.

Он также отметил, что российский "Газпром" выбирает площадку для производства сжиженного природного газа в Беларуси.

"Идет сбор исходных данных и выбирается площадка под строительство этого завода. Инвестиции будут российские, со стороны "Газпрома", - подчеркнул он.