О нас

Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее

Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее Беларусь и Россия проведут консультации по условиям поставки газа на следующий год.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 10:12
Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее

Беларусь и Россия проведут консультации по условиям поставки газа на следующий год.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Мы уже подходим к консультациям по этому вопросу. Наша задача - за 2025 год сформировать тарифную, ценовую политику на последующий период, период 2025 года и позже", - сказал он.

Ранее цена за кубометр российского газа для Беларуси была согласована до 2025 года на уровне 128,5 долларов за тысячу кубометров.

Он также отметил, что российский "Газпром" выбирает площадку для производства сжиженного природного газа в Беларуси.

"Идет сбор исходных данных и выбирается площадка под строительство этого завода. Инвестиции будут российские, со стороны "Газпрома", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi