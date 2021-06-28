Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти

Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску.

Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

"Сегодня в Нурсултане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.