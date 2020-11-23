Беларусь хочет сохранить транзит поставок нефти через Литву и Польшу

Минск предпринимает шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, однако будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока

Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок нефти через Литву и Польшу.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Еще раз повторюсь: мы считаем, что это наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире, дружбе и согласии. Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги», — заявил министр.

Как указал В.Макей, уже сегодня предпринимаются шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, однако Минск будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока.

«Мы будем принимать окончательное решение, исходя из выгоды для Беларуси… Но в любом случае вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере», — добавил В.Макей.

Как сообщалось ранее, в конце августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции прибалтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (это, в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывает договориться с Россией о тарифах на перевалку белорусских грузов.

Отметим, что Беларусь ежегодно экспортирует 10–11 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 6 млн тонн — через порты Прибалтики на мировые рынки, еще 3–3,5 млн тонн — в Украину. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в Усть-Луге более чем в 2 раза выше по сравнению с Клайпедой. По данным руководителя «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. руб./т, в Клайпеде — 5,7 евро/тонн. Таким образом, на перевалке через порты Ленинградской области Беларусь будет терять 600 руб./тонны.