Минск нашел замену российской нефти

Россия не будет препятствовать другим странам-членам ЕАЭС заключать двусторонние соглашения о поставках нефти, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Report, об этом Лукашенко сообщил в интервью казахстанскому госканалу "Хабар"

"Я думаю, если РФ заинтересована в развитии нашего экономического Союза, она не будет, не станет препятствовать этому, потому что если мы начнем блокировать общие проекты в ЕврАзЭС, ну что ж, тогда, как я часто говорю, другие страны, как Беларусь, Казахстан, будут искать счастье на стороне", – сказал Лукашенко.

"Я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть, продавать на премиальном европейском рынке, украинском рынке, на любом, потому, что качество у нас нефтепродуктов, выход хороший нефтепродуктов", – отметил глава Беларуси.

Напомним, что по соглашению между странами Россия должна беспошлинно поставлять 18 миллионов тонн нефти в год для белорусских НПЗ. Однако вследствие налогового маневра в российской нефтяной отрасли (постепенная отмена экспортной пошлины, но повышение налога на добычу природных ископаемых) цена на нефть для Минска вырастет.