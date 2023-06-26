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Беларусь будет покупать российский газ по самой низкой цене в мире

Беларусь будет покупать российский газ по самой низкой цене в мире Базовый договор Беларуси с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, по решению российского руководства в этот период цена на российский газ для Минска будет самой низкой по сравнению с другими странами.
Энергетика
26 июня 2023 г. 19:42
Беларусь будет покупать российский газ по самой низкой цене в мире

Базовый договор Беларуси с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, по решению российского руководства в этот период цена на российский газ для Минска будет самой низкой по сравнению с другими странами.

Как передает Report, об этом заявил в первом интервью в должности посла Беларуси в России Дмитрий Крутой.

"Базовый долгосрочный договор с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. Поэтому здесь проблем нет… И еще важный момент: есть решение Владимира Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран", - отметил Крутой.

Он подчеркнул, что это базовое условие, которое правительства двух стран будут выдерживать и соблюдать в рамках переговоров об условиях поставки российских энергоносителей в Беларусь.

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