Беларусь будет покупать российский газ по самой низкой цене в мире

Базовый договор Беларуси с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, по решению российского руководства в этот период цена на российский газ для Минска будет самой низкой по сравнению с другими странами.

Базовый договор Беларуси с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, по решению российского руководства в этот период цена на российский газ для Минска будет самой низкой по сравнению с другими странами.

Как передает Report, об этом заявил в первом интервью в должности посла Беларуси в России Дмитрий Крутой.

"Базовый долгосрочный договор с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. Поэтому здесь проблем нет… И еще важный момент: есть решение Владимира Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран", - отметил Крутой.

Он подчеркнул, что это базовое условие, которое правительства двух стран будут выдерживать и соблюдать в рамках переговоров об условиях поставки российских энергоносителей в Беларусь.