​Бельгийская компания заинтересована в приобретении доли в DESFA

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Представители бельгийской компании Fluxys встретились в Греции с министром окружающей среды и энергетики Греции Паносом Скурлетисом.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в ходе встречи представители компании заявили о намерении приобрести часть принадлежащих SOCAR акций после того как завершится процесс продажи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 66% акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

В приобретении доли DESFA заинтересованы две итальянские компании Snam и Infrastrutture Transporto Gas, испанская Enagas, голландская Gasunie, румынская Transgaz.

Отметим, что Fluxys также представлена в консорциуме TAP. Ее доля в проекте составляет 19%.