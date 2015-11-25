​Бельгийская и испанская компания обсудят с греческим министром вопрос приобретения доли в DESFA

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Представители бельгийской компании Fluxys и испанской Enagas 27 ноября встретятся с министром производственных реформ, охраны окружающей среды и энергетики Греции Паносом Скурлетисом. Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос приобретения обеими компаниями акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA.

По информации, Европейская комиссия уже зажгла "зеленый свет" продаже этим компаниям 17%-ной доли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в DESFA. Отметим, что Fluxys намерена приобрести 8%, Enagas - 11% акций DESFA.

П.Скурлетис на этой неделе посетит с визитом Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Совета министров энергетики. Ожидается, что на заседании также будет обсуждаться вопрос по DESFA.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% DESFA пакета акций третьей стороне.

Отметим, что Fluxys и Enagas также представлены в консорциуме TAP. Их доля участия в этом проекте составляет 19% и 16% соответственно.