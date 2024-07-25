Беглярбеков: SOCAR договорилась с Сербией о расширении поставок газа

Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и Сербии Serbia Gas договорились расширить и продлить сотрудничество в области поставок природного газа. Экспорт азербайджанского газа в Сербию будет увеличен.
Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.
"Вчерашние переговоры между SOCAR и Serbia Gas были чрезвычайно плодотворными и успешными, и мы договорились
расширить и продлить наше сотрудничество в области поставок природного газа в Сербию, а также расширить наше сотрудничество в других областях, включая транзит газа через территорию этой страны", - сообщил он.
В. Беглярбеков выразил уверенность, что сотрудничество с сербскими партнерами в этом направлении будет долгосрочным.
Он напомнил, что начиная с 2024 года азербайджанский газ поставляется в Сербию по подписанному в ноябре 2023 года соглашению. Согласно ему до 2026 года ежегодные поставки топлива могут составлять до 400 миллионов кубометров газа в год по запущенному в в прошлом году интерконнектору с Болгарией.
Помимо поставок газа, в Сербию также поставляется сырая нефть из Азербайджана, причем объемы его экспорта выросли почти в два раза за последние 6 месяцев.