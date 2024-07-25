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Беглярбеков: SOCAR договорилась с Сербией о расширении поставок газа

Беглярбеков: SOCAR договорилась с Сербией о расширении поставок газа Опираясь на дружеские отношения между правительствами Азербайджана и Сербии, госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и Сербии Serbia Gas договорились расширить и продлить сотрудничество в области поставок природного газа.
Энергетика
25 июля 2024 г. 14:20
Беглярбеков: SOCAR договорилась с Сербией о расширении поставок газа

Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и Сербии Serbia Gas договорились расширить и продлить сотрудничество в области поставок природного газа. Экспорт азербайджанского газа в Сербию будет увеличен.

Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

"Вчерашние переговоры между SOCAR и Serbia Gas были чрезвычайно плодотворными и успешными, и мы договорились
расширить и продлить наше сотрудничество в области поставок природного газа в Сербию, а также расширить наше сотрудничество в других областях, включая транзит газа через территорию этой страны", - сообщил он.

В. Беглярбеков выразил уверенность, что сотрудничество с сербскими партнерами в этом направлении будет долгосрочным.

Он напомнил, что начиная с 2024 года азербайджанский газ поставляется в Сербию по подписанному в ноябре 2023 года соглашению. Согласно ему до 2026 года ежегодные поставки топлива могут составлять до 400 миллионов кубометров газа в год по запущенному в в прошлом году интерконнектору с Болгарией.

Помимо поставок газа, в Сербию также поставляется сырая нефть из Азербайджана, причем объемы его экспорта выросли почти в два раза за последние 6 месяцев.

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Версия на английском языке SOCAR and Serbia Gas agree to expand natural gas supplies
Версия на азербайджанском языке SOCAR rəsmisi: "Tezliklə Azərbaycan qazının Serbiyadan nəqli ilə bağlı işlərə başlayacağıq"

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