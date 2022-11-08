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Беднейшие страны мира понесут большие расходы из-за энергокризиса

Беднейшие страны мира понесут большие расходы из-за энергокризиса Энергетический кризис в Европе вызовет годы дефицита и отключений.
Энергетика
8 ноября 2022 г. 13:10
Беднейшие страны мира понесут большие расходы из-за энергокризиса

Энергетический кризис в Европе вызовет годы дефицита и отключений.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, счета будут высокими, но Европа переживет зиму: она закупила достаточно нефти и газа, чтобы пережить отопительный сезон, однако беднейшие страны мира понесут большие расходы.

Отмечается, что они были отрезаны от рынка природного газа из-за внезапно возросшего спроса Европы. Из-за него страны с формирующимся рынком не в состоянии удовлетворить потребности. Наиболее вероятные последствия - остановки заводов, более частые и длительные перебои в подаче электроэнергии, разжигание социальных волнений — могут затянуться на следующее десятилетие.

“Проблемы энергетической безопасности в Европе приводят к энергетической бедности в развивающихся странах", - отметил аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.

Приближается похолодание — в некоторых частях Южной Азии может быть еще тяжелее, чем в Лондоне, — и шансы на обеспечение долгосрочных поставок невелики. Сильный доллар США только усложнил ситуацию, заставив страны выбирать между покупкой топлива и выплатой долга. В этих условиях мировые поставщики топлива все более осторожно относятся к продаже странам, которые могут оказаться на грани дефолта.

Европейские страны в процессе отказа от российского газа обратились к спотовому рынку, где энергия, не предназначенная для покупателей, доступна для доставки в короткие сроки. По словам трейдеров, из-за резкого роста цен некоторые поставщики в Южную Азию просто отменили давно запланированные поставки в пользу повышения урожайности в других странах.

Ущерб, причиненный глобальным потеплением, такой как разрушительные наводнения в Пакистане, также наносит экономический ущерб развивающимся странам.

В то же время Европа ускоряет строительство плавучих импортных терминалов, чтобы в будущем завозить больше топлива. Германия, Италия и Финляндия обеспечили безопасность электростанций. Нидерланды начали импортировать СПГ с новых плавучих терминалов в сентябре. По данным Bloomberg NEF, ожидается, что спрос на природный газ в Европе вырастет почти на 60% к 2026 году.

Экспортеры из Катара и Соединенных Штатов сейчас принимают заявки от европейских импортеров, желающих закупить топливо для заполнения новых мощностей. Впервые развивающиеся страны, такие как Пакистан, Бангладеш и Таиланд, вынуждены конкурировать по цене с Германией и другими экономиками.

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