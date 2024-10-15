BCG привлечена к подготовке Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыване

Министерство энергетики Азербайджана привлекло компанию Boston Consulting Group International INC (BCG) к процессу подготовку Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Министерство энергетики Азербайджана привлекло компанию Boston Consulting Group International INC (BCG) к процессу подготовку Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок.

В ней отмечается, что министерство энергетики подписало контракт с азербайджанским представительством Boston Consulting Group İnternational INC стоимостью 1 млн 551 тыс. 393,2 маната.

Объем работ включает разработку Концепции и Плана мероприятий по развитию зоны “зеленой энергии” в НАР, а также проведение технического и экономического анализов и подготовку обоснования по инфраструктурному проекту по экспорту энергии.

Контракт подписан на срок до 31 декабря 2025 года.