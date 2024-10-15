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BCG привлечена к подготовке Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыване

BCG привлечена к подготовке Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыване Министерство энергетики Азербайджана привлекло компанию Boston Consulting Group International INC (BCG) к процессу подготовку Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Энергетика
15 октября 2024 г. 10:15
BCG привлечена к подготовке Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыване

Министерство энергетики Азербайджана привлекло компанию Boston Consulting Group International INC (BCG) к процессу подготовку Концепции развития зоны “зеленой энергии” в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок.

В ней отмечается, что министерство энергетики подписало контракт с азербайджанским представительством Boston Consulting Group İnternational INC стоимостью 1 млн 551 тыс. 393,2 маната.

Объем работ включает разработку Концепции и Плана мероприятий по развитию зоны “зеленой энергии” в НАР, а также проведение технического и экономического анализов и подготовку обоснования по инфраструктурному проекту по экспорту энергии.

Контракт подписан на срок до 31 декабря 2025 года.

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Версия на английском языке BCG Involved in preparation of concept for development of Green Energy Zone in Azerbaijan's Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке BCG Naxçıvanda "yaşıl enerji" zonasının inkişafına dair Konsepsiyanı hazırlayacaq

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