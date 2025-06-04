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BCG: Азербайджану важно продолжить реализацию амбициозных целей, заявленных на COP29

BCG: Азербайджану важно продолжить реализацию амбициозных целей, заявленных на COP29 11:11
Энергетика
4 июня 2025 г. 11:45
BCG: Азербайджану важно продолжить реализацию амбициозных целей, заявленных на COP29

Азербайджану важно последовательно реализовывать амбициозные цели, выдвинутые в период проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор и партнер компании Boston Consulting Group (BCG) Антон Косач заявил журналистам на полях Бакинской энергетической недели.

"Это особенный год: Азербайджан передает эстафету COP Бразилии. Бакинская энергетическая неделя демонстрирует, какова ситуация в этом направлении в мире и в каком направлении она продвигается. Переход к "зеленой" энергии, несмотря на глобальные вызовы, продолжается и набирает темп", — отметил Косач.

По его словам, BCG наблюдает положительную динамику в бизнес-среде в Азербайджане, реализации проектов в стране частными инвесторами.

"Реализуются инфраструктурные и энергетические проекты, в том числе с использованием биометана и других передовых "зеленых решений". Это доказывает, что платформа Бакинской энергетической недели способствует объединению талантов, регуляторов и компаний, формируя прагматичный подход к переходу от COP29 к COP30", - сказал Косач.

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Версия на английском языке BCG executive director says 'important' to continue Azerbaijan's goals set for COP29
Версия на азербайджанском языке BCG-nin icraçı direktoru: “Azərbaycanın COP29-a irəli sürdüyü hədəfləri davam etdirmək vacibdir”

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