BCG: Азербайджан может стать надежным поставщиком ЕС зеленого водорода

Азербайджан обладает всем необходимым для развития индустрии зеленого водорода, что позволит стране стать региональным лидером и надежным поставщиком ЕС.

Азербайджан обладает всем необходимым для развития индустрии зеленого водорода, что позволит стране стать региональным лидером и надежным поставщиком ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на оценку Boston Consulting Group (BCG), поддержка проектов зеленой энергетики в рамках европейской программы льготного финансирования REPowerEU и растущий интерес инвесторов создают благоприятные условия для быстрого развития водородного сектора и ВИЭ в Азербайджане.

Так, согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с югом Италии и почти в 1,5 раза превосходит Германию, а потенциал ветряной энергетики на полуострове Абшерон сравним с шельфовыми районами Северного моря.

"Есть природные ресурсы, есть инфраструктура, и есть потребитель. И все это в компактном регионе. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана чрезвычайно высок, что позволяет обеспечить важное конкурентное преимущество, а именно, низкую себестоимость производства зеленого водорода", - отметил управляющий директор и партнер BCG Владимир Рогов.

Рогов отметил, что страна может получать порядка 230-500 млн долл. США в год с учетом ожидаемой цены на водород в Европе около 5,8 $/кг.

"Азербайджан может эффективно и рентабельно транспортировать водород, до 10-15% от потока по существующим сетям газопроводов в Европу, особенно по сравнению с экспортом из стран Африки к югу от Сахары или крайне неэффективной транспортировкой сжиженного водорода по морю", - добавил он.

В свою очередь, по его словам, стоит рассмотреть возможность строительства новых трубопроводов с расчетом на будущий спрос на водород. "К примеру, при пропускной способности ТАР 11 млрд кубометров газа в год, потенциал транспортировки водорода из Азербайджана – 40-85 тыс. т. в год (5-10% от объема газа). Это составит всего лишь 2-4% от прогнозируемого в 2030 году спроса на водород в Италии (2,3 млн т)".