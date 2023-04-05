О нас

BCG: Азербайджан может стать надежным поставщиком ЕС зеленого водорода

BCG: Азербайджан может стать надежным поставщиком ЕС зеленого водорода Азербайджан обладает всем необходимым для развития индустрии зеленого водорода, что позволит стране стать региональным лидером и надежным поставщиком ЕС.
Энергетика
5 апреля 2023 г. 11:34
BCG: Азербайджан может стать надежным поставщиком ЕС зеленого водорода

Азербайджан обладает всем необходимым для развития индустрии зеленого водорода, что позволит стране стать региональным лидером и надежным поставщиком ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на оценку Boston Consulting Group (BCG), поддержка проектов зеленой энергетики в рамках европейской программы льготного финансирования REPowerEU и растущий интерес инвесторов создают благоприятные условия для быстрого развития водородного сектора и ВИЭ в Азербайджане.

Так, согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с югом Италии и почти в 1,5 раза превосходит Германию, а потенциал ветряной энергетики на полуострове Абшерон сравним с шельфовыми районами Северного моря.

"Есть природные ресурсы, есть инфраструктура, и есть потребитель. И все это в компактном регионе. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана чрезвычайно высок, что позволяет обеспечить важное конкурентное преимущество, а именно, низкую себестоимость производства зеленого водорода", - отметил управляющий директор и партнер BCG Владимир Рогов.

Рогов отметил, что страна может получать порядка 230-500 млн долл. США в год с учетом ожидаемой цены на водород в Европе около 5,8 $/кг.

"Азербайджан может эффективно и рентабельно транспортировать водород, до 10-15% от потока по существующим сетям газопроводов в Европу, особенно по сравнению с экспортом из стран Африки к югу от Сахары или крайне неэффективной транспортировкой сжиженного водорода по морю", - добавил он.

В свою очередь, по его словам, стоит рассмотреть возможность строительства новых трубопроводов с расчетом на будущий спрос на водород. "К примеру, при пропускной способности ТАР 11 млрд кубометров газа в год, потенциал транспортировки водорода из Азербайджана – 40-85 тыс. т. в год (5-10% от объема газа). Это составит всего лишь 2-4% от прогнозируемого в 2030 году спроса на водород в Италии (2,3 млн т)".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BCG: “Azərbaycan Aİ üçün etibarlı “yaşıl hidrogen” tədarükçüsü ola bilər”
Версия на английском языке BCG: Azerbaijan can become important supplier of low-carbon hydrogen to EU

Самое важное

Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
4 апреля 2023 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi