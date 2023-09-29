BCG: Азербайджан должен предпринять энергичные меры по декарбонизации

Азербайджану потребуется предпринять энергичные меры по декарбонизации. Это нужно для того чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и эффективно развивать ресурсную базу.

Азербайджану требуется предпринять энергичные меры по декарбонизации, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и эффективно развивать ресурсную базу.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра развития энергетики Boston Consulting Group (BCG) "План энергетического перехода".

"Углеводороды остаются важной частью энергобаланса во всем мире, в том числе и в Азербайджане", - сказал управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Антон Косач.

В публикации также отмечается, что декарбонизация важна и для укрепления статуса Азербайджана в качестве надежного поставщика доступных и качественных энергоресурсов в страны ЕС и на другие крупные рынки.

"Гонка по декарбонизации началась в 2010-х годах, а ее бум пришелся на 2020-2021 гг. Примерно в это время Азербайджаном были поставлены амбициозные цели по сокращению выбросов на 30% до 2030 года. Остается 7 лет, что примерно соответствует одному инвестиционному циклу для крупных компаний. Чтобы осуществить задуманное и преодолеть разрыв с теми участниками рынка, которые стартовали намного раньше, стране необходимо удвоить усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии, в том числе, обеспечить финансирование", - добавили в BCG.