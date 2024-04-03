О нас

Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы

Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы ООО "Батумский нефтяной терминал" в марте текущего года возобновило операции по погрузке на беспричальном наливе казахстанских темных нефтепродуктов для последующей доставки в Европу.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 18:34
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы

ООО "Батумский нефтяной терминал" в марте текущего года возобновило операции по погрузке на беспричальном наливе казахстанских темных нефтепродуктов для последующей доставки в Европу.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба АO "КазТрансОйл".

"Батумский нефтяной терминал в марте возобновил погрузки на беспричальном наливе темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, на танкера типа Aframax партиями по 60-80 тыс. тонн. Далее груз направлен в страны Европы", - говорится в сообщении компании.

Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов.

Отгрузки мазута и вакуумного газойля крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года.

"Отгрузка темных нефтепродуктов крупнотоннажными партиями на танкера типа Aframax позволяет клиентам Батумского нефтяного терминала снизит транспортные расходы, что в свою очередь делает маршрут казахстанских грузов на экспорт через Батуми более привлекательным и позволит увеличить их объем перевалки", - говорится в сообщении

Нефтеналивные крупнотоннажные суда типа Aframax предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
3 апреля 2024 г. 19:35
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
3 апреля 2024 г. 19:20
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
3 апреля 2024 г. 16:58
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
3 апреля 2024 г. 16:32
Нефть марки Brent подорожала до $89,68 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $89,68 за баррель
3 апреля 2024 г. 16:12
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи
3 апреля 2024 г. 16:06
Названы доходы Азербайджана от экспорта метанола
Названы доходы Азербайджана от экспорта метанола
3 апреля 2024 г. 14:08
В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида
В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида
3 апреля 2024 г. 13:27
Хамель пригласил Туркменистан вступить в Форум стран-экспортеров газа
Хамель пригласил Туркменистан вступить в Форум стран-экспортеров газа
3 апреля 2024 г. 12:44
Азербайджан увеличил экспорт карбамида примерно на 15%
Азербайджан увеличил экспорт карбамида примерно на 15%
3 апреля 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi