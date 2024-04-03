Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы

ООО "Батумский нефтяной терминал" в марте текущего года возобновило операции по погрузке на беспричальном наливе казахстанских темных нефтепродуктов для последующей доставки в Европу.

ООО "Батумский нефтяной терминал" в марте текущего года возобновило операции по погрузке на беспричальном наливе казахстанских темных нефтепродуктов для последующей доставки в Европу.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба АO "КазТрансОйл".

"Батумский нефтяной терминал в марте возобновил погрузки на беспричальном наливе темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, на танкера типа Aframax партиями по 60-80 тыс. тонн. Далее груз направлен в страны Европы", - говорится в сообщении компании.

Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов.

Отгрузки мазута и вакуумного газойля крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года.

"Отгрузка темных нефтепродуктов крупнотоннажными партиями на танкера типа Aframax позволяет клиентам Батумского нефтяного терминала снизит транспортные расходы, что в свою очередь делает маршрут казахстанских грузов на экспорт через Батуми более привлекательным и позволит увеличить их объем перевалки", - говорится в сообщении

Нефтеналивные крупнотоннажные суда типа Aframax предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн.